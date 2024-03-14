نمو مبيعات التجزئة في أمريكا بأقل من التوقعات

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس, نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن مبيعات التجزئة زادت خلال فبراير الماضي بنسبة 6ر0% بعد تراجعها بنسبة 1ر1% خلال يناير الماضي وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 8ر0% بعد تراجعها بنسبة 8ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وزادت مبيعات متاجر السيارات وقطع الغيار خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر1% بعد تراجعها بنسبة 1ر2% خلال الشهر السابق.

ومع استبعاد مبيعات السيارات وقطع غيارها، تزيد مبيعات التجزئة خلال فبراير الماضي بنسبة 3ر0% بعد تراجعها بنسبة 8ر0% خلال يناير، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 5ر0%.