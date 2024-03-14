 نمو مبيعات التجزئة في أمريكا بأقل من التوقعات - بوابة الشروق
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نمو مبيعات التجزئة في أمريكا بأقل من التوقعات

د ب أ
نشر في: الخميس 14 مارس 2024 - 9:44 م | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 9:44 م

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس, نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن مبيعات التجزئة زادت خلال فبراير الماضي بنسبة 6ر0% بعد تراجعها بنسبة 1ر1% خلال يناير الماضي وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بنسبة 8ر0% بعد تراجعها بنسبة 8ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

وزادت مبيعات متاجر السيارات وقطع الغيار خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر1% بعد تراجعها بنسبة 1ر2% خلال الشهر السابق.

ومع استبعاد مبيعات السيارات وقطع غيارها، تزيد مبيعات التجزئة خلال فبراير الماضي بنسبة 3ر0% بعد تراجعها بنسبة 8ر0% خلال يناير، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 5ر0%.


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