 فرنسا تقرر فرض عقوبات صارمة على الاعتداءات على السياسيين ورؤساء البلديات - بوابة الشروق
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فرنسا تقرر فرض عقوبات صارمة على الاعتداءات على السياسيين ورؤساء البلديات

د ب أ
نشر في: الخميس 14 مارس 2024 - 10:32 م | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 10:33 م

قررت الحكومة الفرنسية فرض عقوبات أكثر صرامة على الاعتداءات على السياسيين ورؤساء البلديات وتوفير مزيد من الحماية للموظفين العموميين.

وصوت مجلس الشيوخ في باريس بالإجماع اليوم الخميس لصالح زيادة الحد الأقصى لعقوبة السجن من خمس إلى سبع سنوات وزيادة الغرامات من 75 ألف يورو (82 ألف دولار) إلى 100 ألف يورو (109 آلاف دولار).

وفي المستقبل، يمكن معاقبة الاعتداءات على السياسيين بنفس شدة عقوبة الاعتداءات على رجال الشرطة ورجال الإطفاء.

وشهدت فرنسا مؤخرا حملات كراهية متزايدة واعتداءات على رؤساء بلديات ومسؤولين عموميين آخرين.

كما أن خطاب الكراهية عبر الإنترنت وغيره من أشكال المضايقات سيؤدي أيضا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.


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