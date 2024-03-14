ميناء دمياط يستقبل 7066 طن قمح على متن سفينة قادمة من أوكرانيا

أفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، باستقبال الميناء 10 سفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما غادرته 11 سفينة أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة، منها السفينة «ALI S» والتي ترفع علم سان كيتس، ويبلغ طولها 144 مترا، وعرضها 21 مترا، قادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 7066 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15964 طنا تشتمل على 1270 طن ملح معبأ، و 1048 طن علف بنجر، و723 طن رمل، و3563 طن جبس معبأ، و 2200 طن يوريا، و7160 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38347 طن تشتمل على 13407 طن قمح، و 9350 طن خردة، و8540 طن حديد، و550 طن زيت طعام، و100 ذرة، و 4900 طن سكر، و1500 فول صويا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 414 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 424 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4752 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب و الغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49871 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 86815 طنا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3591 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وإمبابة وطنطا، وتم تفريغ قطارين من عدد 75 حاوية 20 قدم قادم من السخنة، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولا وخروجا 4803 شاحنة.