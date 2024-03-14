المسيرة التركية أقنجي تختبر بنجاح إطلاق صاروخ أسرع من الصوت

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نجحت الطائرة المسيرة الهجومية تركية الصنع "أقنجي" في اختبار إطلاق صاروخ أسرع من الصوت طورته شركة "روكيتسان".

ونشرت شركة "بايكار" المنتجة للطائرة مقطع فيديو عبر حسابها في منصة "إكس"، يتضمن لقطات من اختبار إطلاق الصاروخ، وهو من طراز أي إتش إيه -122،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ويتميز الصاروخ" أي إتش إيه -122" بدقة إصابة عالية، وخيار مدار منخفض/عالٍ وقدرة كبيرة على المناورة.

ونشر رئيس مجلس إدارة بايكار سلجوق بيرقدار، مقطع الفيديو عبر حسابه الخاص تحت عنوان "العصر الذهبي لقطاع الطيران التركي".

بدوره، قال مدير عام "روكيتسان" مراد إيكنجي، عبر حسابه في منصة "إكس": "إننا نمضي قدمًا بكل فخر على الطريق الذي رسمناه بتكنولوجيتنا الوطنية".

وأشار إيكنجي إلى أن الصاروخ" أي إتش إيه -122، الذي تطوره "روكيتسان" نجح في اختبار إطلاقه من الطائرة "أقنجي".