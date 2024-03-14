قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مباحثاته مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، تناولت تطورات حرب غزة والأوضاع الإقليمية.

وتوجه خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني، مساء الخميس، بالشكر إلى إسبانيا حكومة وشعبًا، على تمسكها بالقيم والمبادئ، والالتزام بقواعد القانون الدولي في إطار رؤية واضحة، تتسق مع الرؤية المصرية إزاء التطورات الخاصة بالحرب في غزة.

وأشار إلى أن «المواقف التي اتخذتها إسبانيا دليل على عمق الروابط التاريخية التي تربط إسبانيا بمصر ومنطقة الشرق الأوسط»، لافتًا إلى أن العلاقات التي جمعت بين شعوب المنطقة وإسبانيا «تاريخية».

وأضاف: «يزداد اعتزازنا بتلك المواقف النبيلة الملتزمة بمنظومة القيم والأخلاق والتقدير، لأن كل حياة جديرة بالاحترام، ويجب العمل لوقف الأعمال العسكرية في النزاعات المسلحة، ومراعاة الاعتبارات الإنسانية».