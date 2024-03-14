تقرير ألماني: تقلص كميات الثلوج يمثل تهديدا على منتجعات التزلج

خلص تقرير ألماني، نُشر أمس الأربعاء، أن واحدا من بين 8 منتجعات تزلج في أنحاء العالم قد يفتقر للثلوج الطبيعية بحلول نهاية القرن، في ظل تقلص كميات الثلوج بسبب التغير المناخي.



وقالت الباحثة فيرونيكا ميتروفالنر بإدارة البيئة الرياضية بجامعة بايرويت: "التغير المناخي يعدل بصورة كبيرة أنماط الهطول الطبيعي للثلوج، وهو ما له تداعيات قوية، ولكن متباينة على منتجعات التزلج في أنحاء العالم".

وقالت ميتروفالنر، التي قادت دراسة بشأن الغطاء الثلجي في 7 مناطق جبلية رئيسية مشهورة بالرياضة الشتوية: "في جميع منتجات التزلج الرئيسية، من المتوقع تراجع عدد أيام الغطاء الثلجي الطبيعي بصورة كبيرة وفقا لكل سيناريو انبعاثات تم تقييمه".

وتم رصد التراجع بصورة كبيرة على الارتفاعات الأكثر انخفاضا، وفقا لدراسة تم نشرها في دورية "بلوس وان".

ولمواجهة ذلك، من المرجح أن تستمر رياضة التزلج في التوجه إلى الارتفاعات الأعلى، وهو من المتوقع أن يؤدي لوقوع تداعيات مميتة بالنسبة للنباتات والحيوانات على جبال الألب.

وأوضحت الدراسة، أن الكثير من منتجعات التزلج سوف تعاني من تداعيات اقتصادية جراء هذا التحول، على الرغم من أن بعضها قد يلجأ لاستخدام الثلوج الاصطناعية.

ومن ناحية أخرى، سوف تكون هناك حاجة لطرق وبنية تحتية جديدة من أجل الوصول لهذه المناطق التي ربما تكون بعيدة عن المناطق المكتظة بالسكان، مما يعني وجود تداعيات على الموارد الطبيعية.

ومن المرجح أن تتأثر بوجه خاص الفصائل الموجودة على الارتفاعات العالية، والمعرضة للخطر بالفعل.

وركزت الدراسة، على تداعيات التغير المناخي على الغطاء الثلجي الطبيعي السنوي في سبع مناطق ذات نشاط تزلج مرتفع في جبال الألب في أوروبا، والأنديز، والألب الاسترالية، والألب اليابانية، والألب النيوزيلندية وجبال روكي.

وتقع 69% من المناطق التي تم دراستها في الألب الأوروبية، أكبر سوق تزلج عالمي.