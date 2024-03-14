قال مسئولون، اليوم الخميس، إن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية ليس لديه خطط لسحب تعيين وزير الدفاع السابق لي جونج-سوب سفيرا جديدا لدى أستراليا، مع تصاعد الانتقادات بشأن سفره أثناء التحقيق معه بشأن طريقة تعامله مع حادث وفاة شاب من مشاة البحرية العام الماضي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية اليوم، أن لي غادر إلى أستراليا يوم الأحد، بعد يومين من رفع مكتب تحقيقات الفساد لكبار المسؤولين حظر السفر الذي فرض عليه للتحقيق في تدخله المزعوم في التحقيق الداخلي الذي أجرته قوات مشاة البحرية في وفاة العريف تشيه سو-جيون.

وتوفى "تشيه" في يوليو الماضي أثناء مهمة بحث وإنقاذ وسط أمطار غزيرة. وقال مسئول رئاسي لوكالة يونهاب للأنباء: "ليس هناك احتمال لسحب تعيين السفير لي جونج-سوب".