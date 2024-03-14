وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعات الطلب العالمي على النفط

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط في ظل تحسن توقعات الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري، إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 110 آلاف برميل يوميا عن التقديرات الصادرة في الشهر السابق.

وأرجعت الوكالة الممثلة لمصالح الدول المستوردة للنفط والموجود مقرها في باريس زيادة توقعات الطلب على الوقود نتيجة زيادة استهلاك الوقود على خلفية اضطراب حركة التجارة البحرية بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر؛ ما أدى إلى استخدام السفن لطرق أطول والسير بسرعة أعلى.

وفي الوقت نفسه، فإن تحسن توقعات الاقتصاد الأمريكي، وبخاصة الطلب على قطاع البتروكيماويات أدى إلى زيادة توقعات الطلب على النفط.

ورغم زيادة توقعات الطلب، ما زال الطلب المتوقع أقل من حجم الطلب في العام الماضي بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا.

من ناحية أخرى، تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الإنتاج العالمي من النفط خلال العام الحالي بمقدار 800 ألف برميل إلى 102.9 مليون برميل يوميا، في حين كانت تتوقع في يناير الماضي وصول الإنتاج العالمي خلال العام الحالي إلى 103.8 مليون برميل يوميا.