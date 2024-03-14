وزير خارجية إسبانيا يدعو لإطلاق مبادرة عربية أوروبية لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط

دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، لعقد مؤتمر دولي للسلام، مشيرا إلى أنه سيتم عرض هذه الرؤية الإسبانية على القمة الأوربية في مارس الجاري.

جاء ذلك خلال كلمة وزير خارجية إسبانيا التي ألقاها أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين اليوم الخميس عقب لقاءه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

كما أعرب عن أمله في أن تحذو القمة العربية المقبلة في مملكة البحرين خلال شهر مايو المقبل حذو الجانب الأوروبي في هذا الشأن.

وأكد خوسيه بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، على ضرورة إطلاق مبادرة مشتركة بين الجانبين العربي والأوروبي لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط في إسبانيا في حضور القادة والزعماء من الجانبين للاعتراف بدولة فلسطين وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

كما أشار لحرص أسبانيا على الترويج للحوار العربي - الأوروبي، باعتبار مدريد أول من استصافت مكتبا للجامعة العربية في أوروبا، و باعتبار أسبانيا هي جسر التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية.