فينيسيوس يطالب «يويفا» بمعاقبة جماهير أتلتيكو بسبب الهتافات العنصرية

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دعا فينيسيوس جونيور، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لفرض عقوبات بسبب الهتافات العنصرية المزعومة ضده من جانب مشجعي أتلتيكو مدريد.

وكان المهاجم البرازيلي هدفا لهتافات جماهير أتلتيكو قبل مباراة الفريق ضد ضيفه إنتر ميلان الإيطالي أمس الأربعاء في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ورد فينيسيوس على هتافات جماهير أتلتيكو، بمنشور بثه على حسابه بموقع إكس (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي، حيث وجه خطابه ليويفا، قائلا "آمل أن تكونوا قد فكرتم بالفعل في معاقبتهم ."

وأضاف فينيسيوس "إنها حقيقة محزنة تحدث حتى في المباريات التي لا أتواجد فيها".

ولم يصدر يويفا أي تعليق على الأمر حتى الآن.

ومن المقرر أن يتم استلام التقارير الرسمية عن المباراة ومراجعتها اليوم الخميس، قبل اتخاذ أي قرار بشأن الإجراءات التأديبية.