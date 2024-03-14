إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف في الإسماعيلية ضمن الموجة 22

شن حي ثان بمدينة الإسماعيلية، حملة لإزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء المخالف، وتشميع وغلق 18 ورشة سمكرة وحدادة وألومنيوم، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتي بدأت في 24 فبراير، وتستمر حتى 15 مارس الجاري تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية، والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

من جانبه وجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة والتنسيق بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وفقا للبرنامج الزمني المعد بالتعاون مع الجهات المعنية.