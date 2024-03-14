تعليم الجيزة: يجب الاستماع لأولياء الأمور مع التحلي بالهدوء في التعامل مع المشكلات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اجتمع وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بمدراء المدارس الرسمية التابعين للبرنامج الرئاسي، لمتابعة مدى نجاح سير العملية التعليمية بمدارسهم، واستعراض بعض المشكلات التي تواجههم في أداء عملهم.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الاجتماع تضمن معرفة المشكلات التي تواجههم أثناء أداء عملهم وطرق الحل لتلك المشكلات.

وأكد أنه تم وضع منهج وخطة عمل وعرض المشكلات بموضوعية مع عدم تخطي التدرج الوظيفي وضرورة اتباع المهنية والموضوعية في حل المشكلات.

كما أكد ضرورة الاستماع لأولياء الأمور مع التحلي بالصبر والهدوء في التعامل مع المشكلات، مع تطوير استراتيچيات التفكير في وضع الحلول للمشكلات.