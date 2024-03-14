محافظ القاهرة: الدولة حريصة على توفير الخدمات والرعاية الكاملة لسكان المناطق بديلة العشوائيات

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الدولة حريصة على توفير الرعاية الكاملة لسكان مدينة الأسمرات وكافة المدن الحضارية التي أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التي أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم الخميس، مدينة الأسمرات؛ لمتابعة توافر الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين بها خاصة السلع الأساسية.

وأكد المحافظ توافر كافة السلع الغذائية الأساسية والمقررات التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم بمنافذ البيع المنتشرة بمدينة الأسمرات، وتوافر الخبز البلدي المدعم بمخابز المدينة بكميات تفي حاجة المواطنين وفي التوقيتات التي تناسب احتياجاتهم في شهر رمضان المعظم.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الالتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.

وقال عبدالعال، إن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مشيرا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.

وأوضح محافظ القاهرة، أنه تم نشر عدد كبير من المنافذ في كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى وجود أكثر من 2600 منفذ ثابت ومتحرك لبيع السلع الغذائية بالعاصمة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار.

رافق المحافظ، في جولته جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وناصر ثابت مدير مديرية التموين وعددا من قيادات المحافظة.