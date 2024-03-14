وكالة الطاقة الدولية: اضطرابات البحر الأحمر تتسبب في ارتفاع الطلب على وقود السفن

ارتفع الطلب على وقود السفن في سنغافورة في يناير الماضي بشكل حاد بالمقارنة مع العام السابق، مدفوعا بردود فعل شركات الشحن على الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، بحسب ما ذكرته وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير لها بشأن سوق النفط.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، عن وكالة الطاقة الدولية القول، إن مبيعات وقود السفن في سنغافورة، ارتفعت بنسبة 12% على أساس سنوي في يناير الماضي.

ويشار إلى أن سنغافورة تعد المركز العالمي للتزود بالوقود البحري؛ بسبب موقعها الاستراتيجي على مضيق ملقا، ممر الشحن الأكثر ازدحاما في العالم.

من ناحية أخرى، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بشأن تزويد السفن بالوقود في سنغافورة، ما أدى إلى زيادة توقعات التسليم في عام 2024 بواقع 110 آلاف برميل يوميا على أساس سنوي.

كما أضافت الوكالة زيادات أصغر في العديد من الدول الأوروبية والأفريقية، والإمارات العربية المتحدة والصين.