بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة خلال عام 2022/2023 نحو 239.9 ألف وحدة باستثمارات 262.1 مليار جنيه، مقابل246.1 ألف وحدة عام 2021/2022 باستثمارات 143.5 مليار جنيه، وفقا لنشرة الإسكان فى مصر" خلال عام 2022/2023 الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، جاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 89.6ألف وحدة بنسبة 37.4%، يليه الإسكان الاستثمارى بعدد 59.8 ألف وحدة بنسبة 24.9%، ويليه الإسكان المتوسط بعدد 49.8 ألف وحدة بنسبة 20.8%، ويليه الإسكان الفاخر بعدد 31.8 ألف وحدة بنسبة 13.3%، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 8.1 ألف وحدة بنسبة 3.4%، ثم الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 802 وحدة بنسبة 0.3% من الإجمالي العام عام2022/2023.

وأشارت النشرة إلى أنه تم تنفيذ عدد 121.6 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومي/العام/ أعمال عام) خلال عام 2022/2023 بنسبة 50.7٪ من الإجمالي، مقابل 130.7 ألف وحدة عام2021/2022.

وجاء الإسكان الاستثمارى فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 59.8 ألف وحدة بنسبة 49.2%، يليه الإسكان الاقتصادى بعدد 49.4 ألف وحدة بنسبة 40.6%، ثم الإسكان المتوسط بعدد 10 ألف وحدة بنسبة 8.2%، يليه الإسكان الفاخر بعدد 2055 وحدة بنسبة 1.7%، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 387 وحدة بنسبة 0.3% من اجمالي القطاع (الحكومى/العام/أعمال عام).

وجاءت محافظة القليوبية فى المرتبة الاولى بعدد 18.9 ألف وحدة بنسبة 15.5%، يليها محافظة القاهرة بعدد 18.1 ألف وحدة بنسبة 14.9%، ومحافظة جنوب سيناء فى المرتبة الاخيرة بعدد 20 وحدة بنسبة 0.02% من إجمالي القطاع ( الحكومى/العام/أعمال عام) .

وأضافت النشرة، أن عدد الوحدات التى تم تنفيذها بواسطة القطاع الخاص خلال عام 2022/2023 بلغت نحو 118.3 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص بنسبة 49.3٪ من الاجمالى العام، مقابل 115.4 ألف وحدة عام 2021/2022.

وجاء الإسكان الاقتصادي فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 40.3 ألف وحدة بنسبة 34%، يلية الإسكان المتوسط بعدد 39.8ألف وحدة بنسبة 33.7%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 29.7 ألف وحدة بنسبة 25.1%، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 7.7 ألف وحدة بنسبة 6.5%، وأخيرا الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 802 وحدة بنسبة 0.6% من إجمالي القطاع الخاص.

وجاءت محافظة الجيزة فى المرتبة الاولى بعدد 36.1 ألف وحدة بنسبة 31.1%، يليها محافظة القاهرة بعدد 33.3 ألف وحدة بنسبة 28.2%، ومحافظة شمال سيناء فى المرتبة الأخيرة بعدد 3 وحدات بنسبة قدرها 0.003% من إجمالي القطاع الخاص.

مشروع الاسكان الاجتماعى ( المليون وحدة)

ولفتت النشرة إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الإجتماعى (المليون وحدة) بلغ 568.7 الف وحدة منفذ منهم 47.1 ألف وحدة عام 2022/2023 نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير 580 وحدة بنسبة 1.2% باستثمارات 137.9 مليون جنيه، مديريات الإسكان 4.1 ألف وحدة بنسبة 8.6% باستثمارات قدرها 601.4 مليون جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 42.5 ألف وحدة بنسبة 90.2% باستثمارات قدرها 56.9 مليار جنيه .

فيما بلغ عدد الوحدات بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) 52.9 الف وحدة منفذ منهم 5.3 الف وحدة عام 2022/2023، مضيفة أنه كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة العلمين الجديدة حيث بلغ 2.2 ألف وحدة بنسبة 41.1%، بنسبة وأقل عدد وحدات بمدينة المنصورة الجديدة حيث بلغ 336 وحدة بنسبة 6.3٪ من الإجمالي .

وأوضحت أن عدد الوحدات بمشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط) بلغ 5760 وحدة منفذ منهم 1872 وحدة منفذه, وعدد الوحدات الجاري تنفيذها 7760 وحدة عام 2022/2023.

فيما بلغ اجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع محور الإسكان فوق المتوسط 7.3 الف وحدة باستثمارات قدرها 14.6 مليار جنيه عام 2022/2023 .

كما بلغ إجمالى عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع كمبوند 700 فدان (الإسكان فوق متوسط) نحو 8.7 الف وحدة باستثمارات قدرها 3 مليار جنيه عام 2022/2023.

وبلغ عدد الوحدات بمشروع جنة مصر (إسكان فاخر) نحو 27.8 الف وحدة بالمدن الجديدة، منهم 432 وحدة منفذة، و17.6 ألف وحدة جاري تنفيذها باستثمارات 1.4 مليار جنيه عام 2022/2023.

وأشارت إلى المشروعات التى تمت بالمدن الجددة تحت اشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الإسكان الفاخر)، حيث بلغ إجمالى عدد الوحدات المنفذة 560 وحدة و 31.6 الف وحدة جارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات قدرها 6.7 مليار جنيه، وعدد الوحدات المنفذة بالمنصورة الجديدة 872 وحدة والجاري تنفيذها 254 وحدة بإستثمارات قدرها 0.3 مليار جنيه، و10256 وحدة جاري تنفيذها بالعلمين الجديدة باستثمارات قدرها 8.2 مليار جنيه، و3378وحدة جاري تنفيذها بغرب كارفور باستثمارات قدرها 0.6 مليار جنيه عام 2022/2023.

كما بلغ إجمالى عدد الوحدات المنفذة بمشروع داره الإسكان الاستثماري، تابع لصندوق التنمية الحضرية نحو 61 الف وحدة باستثمارات قدرها 74.5 مليار جنيه عام 2022/2023 .