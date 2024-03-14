قالت سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إنَّ الطلاق لا يقع إلا بوجود شهود.



وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «سؤال صعب» عبر شاشة «الشمس»، عرضت مساء الخميس: «إذا كان البيع يُستحب فيه الإشهاد، فيكون الطلاق الذي يفك عقدة النكاح ويهدم الأسرة ويشرد الأولاد فيكون بين الزوجين وحسب؟!».



وأوضحت أن الآيات القرآنية الكريمة التي تناولت الشهادة، جاءت بصيغة الأمر، وهو ما يفيد الوجوب، مستشهدة بقوله تعالى: "فاشهدوا ذوي عدل منكم».



وأشارت إلى أن الزوج إذا طلّق زوجته أمام مأذون، وفي حضور شهود في حين تغيب زوجته فلا يقع الطلاق.



وتابعت: «هو الزوج هيطلق مجهول؟.. الآية الكريمة تقول طلقتموهن.. هذا خطاب صريح عن المرأة».



