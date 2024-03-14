دخل عمر مرموش نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت، اهتمامات ليفربول، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفجرت صحيفة «بيلد» الألمانية، مفاجأة كبيرة بوجود اهتمام قوي من قبل ليفربول للظفر بخدمات النجم المصري، وذلك وسط المستويات المبهرة التي يقدمها رفقة فريقه.

وليس ليفربول وحده المهتم بخدمات عمر مرموش، إذ أوضحت التقارير أن آرسنال يراقب النجم المصري عن كثب، بالإضافة إلى ارتباط اسمه من قبل بـ توتنهام ونيوكاسل يونايتد.

وأكدت المصادر أن آينتراخت فرانكفورت سيطلب الحصول على 50 مليون يورو، من أجل التنازل عن خدمات عمر مرموش إلى ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما ذكرت المصادر أن محمد صلاح قد يلعب دورًا هامًا في المساعدة لإتمام انتقال عمر مرموش إلى ليفربول، خلال الصيف المقبل، وسط اهتمام أندية أخرى بضمه.

أرقام عمر مرموش مع فرانكفورت هذا الموسم:

32 مباراة

2333 دقيقة

6 إنذارات

21 مساهمة تهديفية

15 هدفًا

6 أسيست.