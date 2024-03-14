 السيسي ومحمد بن سلمان يتبادلان التهاني بحلول شهر رمضان - بوابة الشروق
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السيسي ومحمد بن سلمان يتبادلان التهاني بحلول شهر رمضان

مصطفى المنشاوي
نشر في: الخميس 14 مارس 2024 - 10:06 م | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 10:06 م
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء.

حيث تم تبادل أخلص التهاني بحلول شهر رمضان المعظم، وقد أعرب الرئيس عن تمنياته بأن يتقبل الله سبحانه وتعالى خالص الأعمال، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على القيادة والشعب السعودي الشقيق بالخير والبركات تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ومن جانبه، ثمن ولي العهد السعودي اللفتة الكريمة، معرباً عن أطيب تمنياته بدوام الخير والأمن والرخاء في مصر، وأن يفيض المولى عز وجل بكرمه على الأمتين العربية والإسلامية.



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