البرلمان الأوروبي يوافق على مقاضاة المفوضية الأوروبية بسبب منح تمويل نقدي للمجر

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علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا وافقت على مقاضاة المفوضية الأوروبية؛ بسبب قرارها السماح بتقديم تمويل أوروبي للمجر.