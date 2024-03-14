 البرلمان الأوروبي يوافق على مقاضاة المفوضية الأوروبية بسبب منح تمويل نقدي للمجر - بوابة الشروق
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البرلمان الأوروبي يوافق على مقاضاة المفوضية الأوروبية بسبب منح تمويل نقدي للمجر

د ب أ
نشر في: الخميس 14 مارس 2024 - 1:28 م | آخر تحديث: الخميس 14 مارس 2024 - 1:28 م

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا وافقت على مقاضاة المفوضية الأوروبية؛ بسبب قرارها السماح بتقديم تمويل أوروبي للمجر.

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