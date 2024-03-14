مقتل شخص واحد على الأقل في تحطم مروحية في الشرق الأقصى الروسي

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أعلنت السلطات في وقت مبكر من اليوم الخميس، مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة اثنين آخرين في حادث تحطم مروحية من طراز "مي-8" في الشرق الأقصى الروسي.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران الروسية "روسافياتسيا"، إن ما مجموعه 20 شخصا كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في منطقة ماجادان.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن المروحية كانت تقل عمال أحد المناجم. ولم يكن سبب الحادث معروفا في البداية.

كما لم تتوفر سوى معلومات ضئيلة عن مصير معظم ركاب المروحية.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران الروسية، إنه تم بالفعل إرسال مروحيتين تنقلان على متنهما مسعفين إلى موقع الحادث.

وأوضح المتحدث، أن الظروف الجوية الحالية تجعل أعمال البحث والإنقاذ أمرا صعبا.