الصين تعتزم مساعدة باكستان في التغلب على مشاكل ديونها الخارجية

تعتزم الصين مساعدة باكستان في التغلب على مشاكل ديونها الخارجية، من خلال تقديم المساعدة المالية للدولة الواقعة في جنوب آسيا، بحسب ما أعلنه قنصلها العام في لاهور.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، عن القنصل الصيني العام، تشاو شيرين، قوله في خطاب لمجتمع الأعمال بفيصل آباد في إقليم البنجاب، إن بكين لم تضغط على إسلام آباد قط من أجل سداد قروضها، وقد تراكم عليها مؤخرا ديون تزيد قيمتها على ملياري دولار بينما يقترب موعد سدادها.

وتم نشر تصريحات تشاو في بيان نشرته غرفة التجارة والصناعة بفيصل آباد.

جدير بالذكر أن قرض الصين الذي يبلغ حجمه ملياري دولار، يعادل نحو ربع احتياطي البنك المركزي الباكستاني، الذي يبلغ نحو 7.9 مليار دولار.

وقال تشاو، إن الدين الصيني يمثل نسبة 13% من إجمالي الدين الخارجي لباكستان، وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن القروض المقدمة من الحكومة الصينية أعلى بكثير بنسبة 23%.