تقرير: تدفق الأوكرانيين الفارين ساعد في ارتفاع عدد التلاميذ بالمدارس الألمانية

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني "ديستاتيس"، اليوم الخميس، ارتفاع عدد التلاميذ في المدارس العامة والمهنية في ألمانيا للعام الثاني على التوالي، مدفوعا جزئيا بتدفق الأوكرانيين الفارين من الحرب الروسية.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني ارتفاع عدد التلاميذ بهذه المدارس بنسبة 1% ليصل إلى نحو 11.2 مليون تلميذ في العام الدراسي 2023/2024، وهو ما يشكل زيادة بلغت 107 آلاف تلميذ، مقارنة بالعام الدراسي 2022/2023.

وقال المكتب إن ارتفاع عدد التلاميذ في العام الدراسي الحالي يرجع أساسا إلى الهجرة من الخارج.

وأضاف المكتب أن عدد الأطفال والشباب في الفئة العمرية من 5 إلى 19 عاما ارتفع بنسبة 4% بشكل عام في نهاية عام 2022 مقارنة بنهاية عام 2021.

وقال المكتب: "ارتفع عدد الأطفال والشباب الأجانب بنسبة 27% خلال هذه الفترة".

وذكر مكتب الإحصاء الألماني أن الأطفال الأوكرانيين المهاجرين على وجه الخصوص هم أحد أسباب ارتفاع عدد التلاميذ.

وقال المكتب إن نحو 1.7 مليون من أصل نحو 11.2 مليون تلميذ في العام الدراسي 2023/2024 سيحصلون على جنسية أجنبية. وهذا يزيد بنسبة 7% مقارنة بالعام الدراسي 2022/2023.

وارتفع عدد التلاميذ بمدارس التعليم العام بنسبة 1.3% ليصل إلى 8.8 مليون تلميذ في العام الدراسي 2023/2024، مقارنة بالعام الدراسي 2022/2023، في حين تراجع عدد التلاميذ في المدارس المهنية بشكل طفيف بنسبة 0.1% ليصل إلى 2.3 مليون تلميذ.

وذكر مكتب الإحصاء الألماني أن هامبورج استأثرت بأعلى زيادة في عدد التلاميذ، حيث شهدت ارتفاعا بنسبة 2.2%، تلتها بريمن وبراندنبورج بنسبة 2.2% لكل منهما.