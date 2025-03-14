البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو يستقر بالمركز الأخير في منافسات شباك التذاكر

حقق فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، أمس 6 آلاف جنيه، ليحتل بذلك المركز السادس والأخير بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته بعد 10 أسابيع عرض إلى 16 مليون و938 ألف جنيه، بما يوازي 145 ألف تذكرة.

الفيلم من إخراج خالد منصور، الذي شارك في الكتابة إلى جانب محمد الحسينى، وهو من بطولة عصام عمر، وركين سعد، وأحمد بهاء، وسما إبراهيم، وهاجر حاتم.

تدور أحداث الفيلم حول «حسن»، الشاب الثلاثيني الذي يتورط برفقة «رامبو»، كلبه وصديقه الوحيد، في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قِبل جاره «كارم»، مما يدفعه للبحث عن طريقة آمنة لإنقاذ نفسه و«رامبو».