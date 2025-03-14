جامعة أمستردام تعلق التبادل الطلابي مع نظيرتها العبرية في القدس المحتلة

أعلنت جامعة أمستردام الهولندية، أمس، أنها علّقت مؤقتًا برنامج التبادل الطلابي مع الجامعة العبرية في القدس المحتلة بسبب خطر التورط في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضحت جامعة أمستردام، في بيان، أن "اللجنة الاستشارية للتعاون مع أطراف ثالثة" والتي تم إنشاؤها داخل الجامعة الصيف الماضي، أعربت عن رأي سلبي بشأن استمرار التعاون مع الجامعة العبرية، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف البيان أن اللجنة الاستشارية لفتت الانتباه إلى القيود المفروضة على الحريات الأكاديمية في الجامعات الإسرائيلية.

وذكر أن اللجنة أوصت أيضاً بإنهاء التعاون مع بعض المؤسسات الصينية والمجرية.

وأفرد البيان حيزا لتصريحات رئيس جامعة أمستردام بيتر بول فيربيك، الذي أعرب عن حرصه على حماية أمن المعلومات وعدم المخاطرة بالمساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف: "باعتبارنا جامعة، فإننا نؤيد التعاون المفتوح والتبادلات ونريد أن نشكل هذه التعاونات بطريقة مسئولة. وفي الوقت الحاضر، فإن هذه التعاونات الثلاثة (مع الجامعة العبرية في القدس ومؤسسات في الصين والمجر) تعاني من جوانب إشكالية".

يذكر أن التعاون بين جامعة أمستردام والجامعة العبرية تأسس عام 1980.

وبينما عبر طلاب وأكاديميون في جامعة أمستردام عن ارتياحهم لقرار تعليق التعاون مع الجامعة الإسرائيلية، أعرب مركز المعلومات والتوثيق الإسرائيلي في هولندا عن استيائه من قرار الجامعة.