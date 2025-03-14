حماس عن مقترح المبعوث الأميركي: تجزئة اتفاق وقف إطلاق النار لا يساعد على الوصول إلى حل

رد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بشأن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لأسابيع إضافية مقابل الإفراج عن عدد محدود من الأسرى، قائلا إن تجزئة الاتفاق إلى أجزاء لا يساعد في الوصول إلى حل وإنهاء الحرب على الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «الجزيرة مباشر»، أن مسألة تبادل الأسرى مطروحة، موضحا أن حماس حريصة على إجراء عملية تبادل ليس لعدد محدود؛ ولكن لكل ما لدى المقاومة من أسرى الاحتلال مقابل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وشدد أن حماس ترفض أن يجرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نقطة الأسرى وكأن التبادل هو النقطة الوحيدة المطروحة، مؤكدا أنه لا بد من التوصل إلى وقف إطلاق نار مستدام والانسحاب الكامل للاحتلال من غزة، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق كل بنوده.

وأكد أن أي اقتراح سيدعم هذا التوجه ستناقشه حماس وتتعامل معه بإيجابية، مشددا أن أي اقتراحات تتنصل من الاتفاق فهي مرفوضة وغير مقبولة.

ووفقا لـ «أكسيوس» فإن خطة المبعوث الأميركي تتضمن تمديد وقف إطلاق النار حتى الـ20 من الشهر المقبل مقابل الإفراج عن 5 أسرى أحياء على الأقل ورفات حوالي 9 أسرى متوفين في اليوم الأول من وقف إطلاق النار الممدد.

وبحسب الاقتراح؛ ستستخدم إسرائيل وحماس تمديد وقف إطلاق النار للتفاوض على هدنة طويلة الأمد في غزة، وفي حال التوصل إليها سيتم إطلاق سراح الأسرى المتبقين في اليوم الأخير من وقف إطلاق النار الممدد قبل الهدنة طويلة الأمد.