السعودية تعتمد التقويم الميلادي في صرف إعانات العاطلين عن العمل

قررت وزارة العمل السعودية صرف مستحقات المستفيدين من برنامج "حافز" الذي يقدم إعانات مادية شهرية للعاطلين عن العمل والذين يبلغ عددهم حوالي 250 ألف عاطل وعاطلة، وفقًا للتقويم الميلادي، بدلًا من الهجري.

وقال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الذي يشرف على "حافز"، في بيان له اليوم الاحد إن "اليوم الخامس من كل شهر ميلادي سيكون موعدًا للصرف للمستفيدين من البرنامج بدلًا من التاريخ الهجري الحالي"، الذي تخلت غالبية المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة عن اعتماده.

وأوضح المشرفون على البرنامج أن "صرف أولى الدفعات الشهرية بالموعد الجديد عن شهر أبريل/نيسان الجاري، سيكون في اليوم الخامس من مايو المقبل".

وذكر الصندوق الحكومي إن "تغيير موعد الصرف للمستفيدين، يأتي تماشيًا مع التواريخ المتبعة في مواعيد صرف الدعم والإعانات والمعاشات الحكومية"، مؤكدًا على "عدم تأثر عدد الدفعات الشهرية للمستفيدين بتغير موعد الصرف، طالما أن شروط الأهلية لازالت متوفرة لديهم".

وتبلغ قيمة الدعم المادي للمسجلين في برنامج "حافز البحث عن عمل" 2000 ريال شهريًّا، فيما تنخفض بالنسبة للمسجلين في برنامج "حافز صعوبة الحصول على عمل" إلى 1500 ريال شهريًّا للأشهر الأربعة الأولى من العام، ثم 1250 ريالًا للأشهر الأربعة الثانية، ثم ألف ريال للأشهر الأربعة الأخيرة.

وتكافح السعودية،لخفض نسبة البطالة التي تقارب 13% في المتوسط بين الجنسين وتعتزم خفضها إلى 7% في العام 2030، وهو موعد نهاية تطبيق خطة تغيير اقتصادي عملاقة تتضمن توفير وظائف ومساكن وجلب استثمارات خارجية.