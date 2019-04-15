السلطات الإماراتية تنقذ 570 شخصا حاصرتهم الأمطار في مناطق جبلية

تمكنت السلطات الإماراتية من إنقاذ 570 شخصا، حاصرتهم الأمطار خلال وجودهم بمناطق جبلية.

وقال اللواء علي عبدالله النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة للصحفيين اليوم الاحد إن فريق إدارة الطوارئ نجح في إنقاذ 570 شخصا في أعالي الجبال وبين الوديان ونقلهم إلى أماكن آمنة وتقديم الدعم الطبي والمواد الغذائية لهم، مشيرًا إلى أن طيران شرطة رأس الخيمة نقل ما يقارب 170 شخصا من أعالي الجبال إلى المدينة بعد أن كانوا عالقين في الجبال، ولا تزال العمليات والجهود مستمرة حتى انتهاء الظروف الجوية التي تمر بها الإمارة.

وتتعرض الإمارات منذ مساء أمس السبت لموجة أمطار شديدة تسببت في إغلاق طرق، وغرق بعض المنازل وإتلاف ممتلكات في مناطق تتبع إماراتي رأس الخيمة والشارقة.

وأضاف النعيمي أن فريق الأزمات والطوارئ يعمل على مساعدة المنازل المتضررة في الكثير من مناطق الإمارة.