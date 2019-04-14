ترامب يهاجم مجلس الاحتياط مجددا بسبب سياساته النقدية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، مجددًا هجومه على مجلس الاحتياط الاتحادي، إن سوق الأسهم كان سيصبح أعلى "بمقدار 5 آلاف إلى 10 آلاف نقطة" لولا إجراءات البنك المركزي الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي على تويتر اليوم الأحد: "لو كان مجلس الاحتياط قام بعمله بشكل صحيح، وهو ما لم يفعله، لكانت البورصة قد ارتفعت بمقدار خمسة آلاف إلى عشرة آلاف نقطة إضافية. وكان سيكون الناتج المحلي الإجمالي فوق أربعة بالمئة بدلا من ثلاثة بالمئة ... مع عدم وجود تضخم تقريبا. لقد كان التقييد الكمي قاتلا. كان ينبغي أن يفعل العكس تماما!"

يأتي هجومه الأخير في وقت يتعرض فيه مرشحاه الاثنان الأخيران للمجلس رجل الأعمال هيرمان كاين والخبير الاقتصادي المحافظ ستيفن مور، للهجوم من جانب العديد من الجمهوريين الذين أشاروا إلى أن كاين قد لا يستطيع الفوز بموافقة مجلس الشيوخ.

ويأتي ذلك أيضًا بعد أيام من قيام رئيس مجلس الاحتياط الأتحادي جيرومي باول، المستهدف بشكل متكرر من جانب ترامب، بابلاغ مشرعين بالحزب الديمقراطي خلال اجتماع، أن البنك المركزي لن ينحني أمام الضغوط السياسية، وفقًا لمصدرين شاركا في الاجتماع الذي عقد خلف أبواب مغلقة.