الاحتلال الإسرائيلي يقرر سحب قواته التي حشدها مؤخرا على حدود غزة

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، سحب قواته العسكرية التي قام بحشدها مؤخرا على حدود قطاع غزة.

وذكرت القناة 12 العبرية أن "القرار جاء بعد تقييم الوضع الأمني على الحدود مع قطاع غزة"، وأن "الجيش قرر إعادة كافة القوات لقواعدها التي كانت فيها، لاستكمال التدريبات المقررة لتحسين الاستعداد لأي طارئ".

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن "الجيش لا زال مستعدا بشكل كبير لأي طارئ"، وإنه "سيعمل بسرعة وفقا للحاجة".

وفي سياق آخر في محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ19 على التوالي إغلاق المدخل الرئيسي لبلدة عزون شرق قلقيلية بالمكعبات الإسمنتية، وتمنع المواطنين من الدخول إلى البلدة أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلك طرق التفافية للوصول إلى المحافظات الأخرى.

ويدعي الاحتلال أن الإغلاق جاء ردا على إقدام شبان على قص البوابة الحديدية، إلا أن الهدف الحقيقي يصب في تمرير مخططات استيطانية جديدة في المنطقة.