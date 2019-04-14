مقتل 25 مسلحا من طالبان في اشتباك شمال شرق أفغانستان

قُتل 25 مسلحا على الأقل من حركة طالبان، من بينهم أربعة مواطنون أجانب، كانوا يقاتلون في صفوف طالبان، خلال اشتباك بإقليم باداخشان شمال شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكر فيلق شاهين 209، في بيان أن الاشتباك وقع الليلة الماضية قرب منطقة جورم بالإقليم.

وأضاف البيان أن 25 مسلحا، من بينهم أربعة أجانب قُتلوا وأصيب 11 آخرون خلال الاشتباك.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان على الاشتباك حتى الآن.

وإقليم باداخشان من بين الأقاليم المضطربة نسبيا في شمال شرق أفغانستان. وينشط مسلحو طالبان، وغيرهم ممن ينتمون إلى جماعات أجنبية أخرى في بعض من مناطقه النائية، حيث غالبا ما يحاولون تنفيذ هجمات ضد الحكومة والمؤسسات الأمنية.