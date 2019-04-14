معرض أبوظبي للكتاب ينطلق 24 أبريل بمشاركة 50 دولة و500 ألف عنوان

تنطلق في الإمارات يوم 24 أبريل الجاري فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في دورته الـ29.

وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي مشاركة أكثر من ألف عارض من 50 دولة يعرضون أكثر من 500 ألف عنوان في مختلف مجالات العلوم والمعارف والآداب، مشيرة الى حجز مساحات المعرض بالكامل مع وجود أكثر من 100 ناشر على قائمة الانتظار.

وذكر مسؤولون في الهيئة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد إن الدورة الجديدة ستقام في الفترة ما بين 24 إلى 30 أبريل تحت شعار " المعرفة.. بوابة المستقبل " على مساحة 26 ألف قدم مربع، وللمرة الأولى يستضيف معرض أبوظبي الدولي للكتاب عارضين من أوكرانيا وجمهورية التشيك وإستونيا ومالطا والبرتغال.

ويستقطب المعرض في دورته الحالية "نخبة من أبرز الكتاب والمؤلفين العالميين ودور النشر والفنانين المبدعين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، من بينهم بن أوكري الفائز بجائزة البوكر والمؤلف سارو برييرلي الذي تم تحويل قصة حياته إلى الفيلم المشهور "ليون" وزين الدين يوسفزاي والد الحائزة على جائزة نوبل ملالا يوسفزاي .

ويتضمن الحدث ركنا للنشر الرقمي وركنا للقصص المصورة وركنا للترفيه ويتضمن كل ركن تجاربا تفاعلية متميزة للجمهور من مختلف الأعمار.

وتحتفي الدورة الـ 29 بجمهورية الهند ضيف شرف المعرض، وتشارك في الحدث مجموعة كبيرة من دور النشر الهندية.