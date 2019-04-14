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استطلاع: الموظفون بألمانيا مستعدون للإسهام في تكاليف التدريبات الرقمية

(د ب أ)
نشر فى : الأحد 14 أبريل 2019 - 8:22 م | آخر تحديث : الأحد 14 أبريل 2019 - 8:22 م

أظهرت نتائج استطلاع أن العديد من موظفي الشركات الألمانية مستعدون لتلقي تدريبات على التكنولوجيا الرقمية في أوقات فراغهم والمساهمة المالية في تكاليف هذا التدريبات.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (إي واي) للاستشارات في فرانكفورت أن 74% من الموظفين الذين شملهم الاستطلاع (1000 موظف) يتمنون أن تقدم لهم جهات عملهم المزيد من إمكانيات التدريب المتعلقة بالتحول الرقمي.

وذكرت مجموعة أخرى بنفس الحجم أن ملامح وظيفتهم تغيرت بالفعل بسبب الرقمنة.

وأبدى 61% ممن شملهم الاستطلاع استعدادهم لتخصيص أوقات فراغهم أو عطلاتهم لمثل هذه الدورات التدريبية، وقدرت أغلبية بـ60% من الموظفين أن تخصيص ما يصل إلى أسبوع في العام لهذا الغرض، فترة مناسبة، فيما أبدى 10% فقط من المستطلع آراؤهم استعدادهم لوصول هذه المدة إلى أكثر من أسبوعين في العام.

وأبدى 51% من الموظفين استعدادهم للمساهمة بأكثر من نصف التكاليف المالية لهذه التدريبات، وقال 21% إنهم قدموا مثل هذه المساهمة بالفعل.

وأعرب 23% من هؤلاء الموظفين عن استعدادهم لدفع أكثر من 1000 يورو من مصاريفهم الخاصة لهذا الغرض.

وأبدى نحو 40% ممن شملهم الاستطلاع في أن يختاروا بأنفسهم التدريبات التي سيشاركون فيها، فيما قال 30% إنهم سيتركون هذا الاختيار لرؤسائهم، فيما قال 4% فقط من قسم الموارد البشرية إنهم سيدعون اختيار التدريبات لرؤسائهم.


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