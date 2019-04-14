«دي إتش إل» الألمانية تطلق تطبيق تجارة إلكترونية للسوق الإفريقية

أطلقت شركة خدمات النقل والبريد السريع الألمانية "دي إتش إل" تطبيقا للأجهزة الذكية باسم "دي إتش إل أفريكا إي شوب" يتيح لمتاجر التجزئة العالمية بيع سلعها للعملاء في السوق الإفريقية عبر الإنترنت.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن التطبيق الذي أطلق قبل أيام قليلة يضم أكثر من 200 سلسلة متاجر أمريكية وبريطانية بدءا من "نيمان ماركوس" إلى "كارتيه"، ويعمل التطبيق حاليا في 11 دولة إفريقية منها جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا وغانا.

وبحسب الموقع، فإن الإعلان عن التطبيق الجديد يأتي في الوقت الذي تتأرجح فيه التجارة الإلكترونية في إفريقيا صعودا وهبوطا، حيث أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الناشئة "جوميا" اعتزامها طرح أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الذي تعثر فيه مؤخرا العديد من مشروعات تجارة التجزئة الرقمية في إفريقيا.

وفي الوقت نفسه فإن تطبيق "دي إتش إل أفريكا إي شوب" سيستفيد من شبكة خدمات النقل والشحن العملاقة التابعة لشركة "دي إتش إل" في القارة الإفريقية لتوصيل المشتريات إلى باب العميل.

وتدير "دي.إتش.إل" التطبيق الجديد بالتعاون مع شركة التجارة الإلكترونية الإفريقية "مول فور أفريكا دوت كوم"، والتي تمتلك خبرة كبيرة في التعاون مع "دي إتش إل" وعدد من الأسماء الكبيرة من سلاسل متاجر التجزئة ومنها "ماكيز" و"بست باي".

وقد تأسست شركة "مول فور أفريكا" عام 2011 لحل المشكلات التي تواجهها الشركات العالمية عندما تدخل السوق الإفريقية.