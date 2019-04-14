وزير المالية النمساوي: افتتاح مكتبي تمثيل رئيسيين لصندوق النقد والبنك الدوليين في فيينا

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صرح وزير المالية النمساوي هارتفيج لوجر بأنه تم اليوم الأحد، افتتاح مكتبي تمثيل رئيسيين للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي فى فيينا.

وأوضح وزير المالية النمساوي، في تصريحات اليوم، أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي - ومقرهما الرئيسي في العاصمة الأمريكية واشنطن، لهما تمثيل كبير حاليًا في سبع دول أوروبية هي فرنسا وبلجيكا ورومانيا وبولندا والمجر وقبرص وبلغاريا.

وأضاف الوزير أن المكتب الجديد في فيينا سيركز على وسط وشرق أوروبا مع إعطاء اهتمام خاص لدول غرب البلقان.

وأوضح أن اختيار فيينا كمركز لتمثيل أكبر مؤسستين ماليتين فى العالم يعتبر تقديرا لمكانة النمسا في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن اختيار النمسا كنقطة انطلاق لخدمة غرب البلقان وجنوب شرق أوروبا يؤكد أيضا دورها المحوري كجسر ورابط بين اقتصاديات أوروبا المختلفة .