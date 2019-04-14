احتجاز رجل صدم سيارة سفيرة أوكرانيا في لندن بعربته بموجب قانون الصحة العقلية

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الأحد، أن رجلًا كان قد قاد سيارته صوب ضباط شرطة وصدم سيارة السفيرة الأوكرانية في لندن ولم يتوقف إلا بعد أن أطلقت الشرطة النار عليه، قد تم احتجازه بموجب قانون الصحة العقلية البريطاني.

وأفادت شرطة العاصمة لندن بعد اعتقال الرجل أمس السبت للاشتباه في شروعه في قتل ضباط شرطة وإلحاق ضرر جنائي: "سيتم نقل الرجل البالغ من العمر 40 عامًا إلى مستشفى للعلاج".

ولم تكشف الشرطة عن جنسية الرجل أو تفاصيل أخرى عن هويته.

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق أن الرجل اعتقل بعد أن فتح الضباط النار عليه واستخدموا مسدس صعق كهربائي لإخضاعه بالقرب من السفارة الأوكرانية في منطقة هولاند بارك.

وذكرت القوة أنها استجابت لتقرير سابق عن "سلوك معادي للمجتمع باستخدام سيارة". وبعد وصول الشرطة، اصطدمت السيارة بالعديد من السيارات المتوقفة وقاد الرجل سيارته نحو الضباط.

ولم يصب أحد في ذلك الحادث، حيث قالت الشرطة إنه لم يتم التعامل مع الحادث على أنه إرهابي.

وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن سيارة السفيرة ناتاليا جاليبارينكو قد تم صدمها عمدا لدى توقفها أمام السفارة.