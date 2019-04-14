العثور على جثة سيدة على قارب مهاجرين انقلب قبالة ساحل اليونان

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انقلب قارب يقل العشرات من المهاجرين قبالة الساحل الصخري لجزيرة ساموس اليونانية.

وأفادت شبكة «إي ار تي»، نقلاً عن خفر السواحل بأن 50 شخصا وصلوا للمنطقة الساحلية اليوم، وتمكن رجال الانقاذ من العثور على جثة سيدة يرجح أنها لقيت حتفها بسبب الأمواج التي أدت لاصطدامها بالصخور.

ويشار إلى أن تدفق المهاجرين في بحر إيجة الشرقي تراجع بوضوح مقارنة بعامي الأزمة 2015 و 2016، عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى اليونان قادمين من تركيا.

وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 5500 شخص خاطروا بأنفسهم وقاموا بهذه الرحلة من الساحل التركي إلى الجزر اليونانية حتى الآن هذا العام.

ولقى 174 شخصا حتفهم أو فقدوا في بحر إيجة خلال عام 2018.