أغلبية الألمان: وزيرة الدفاع ليست الشخص المناسب لتأهيل الجيش للمستقبل

كشف استطلاع حديث أن أغلب المواطنين الألمان لا يرون أنه يمكن لوزيرة الدفاع الاتحادية الحالية أورزولا فون دير لاين العمل على تحديث الجيش.

وجاء في استطلاع معهد "إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي الذي تم إجراؤه لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية ونشرته في عددها الصادر اليوم الأحد، أن 23 بالمئة فقط من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن فون دير لاين هي الشخص المناسب من أجل جعل القوات لائقة للمستقبل، وفي المقابل أوضح 59 بالمئة أنهم لا يرون ذلك.

وفي الوقت ذاته، أعرب 61 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عن رأيهم في ضرورة أن يحصل الجيش الألماني على مزيد من الأموال، فيما عارض 28 بالمئة فقط ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن معهد "إمنيد" أجرى هذا الاستطلاع يوم 11 أبريل الجاري، وقد شمل 503 أشخاص.

وذكرت الصحيفة الألمانية أن الوزيرة الألمانية تحلت بتوازن إيجابي خلال فترة توليها للمنصب حتى الآن، رغم من نقص المعدات، وأشارت الصحيفة إلى أنها اشترت للجيش في غضون خمسة أعوام "أكثر من 300 مدرعة و93 مروحية و1800 مركبة عسكرية و26 طائرة نقل من طراز (إيه 400 إم) و15 طائرة مقاتلة يوروفايتر".

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن يشتري الجيش الألماني –وفقا لبياناته- 136 مدرعة جديدة و25 طائرة خلال هذا العام.

وقالت فون دير لاين: "سنحدّث تدريجيا جيشا اتحاديا تم تقليصه لأكثر من 25 عاما. الحاجة للحاق بالركب ضخمة... في 2019 سيكون هناك 67 مدرعة بوما و51 مدرعة بوكسر و16 مدرعة نقل فوكس، ومدرعتين لزرع جسور من طراز ليجوان، وعشرة مروحيات نقل وسبع طائرات من طراز إيه 400 إم، وخمس طائرات يوروفايتر، وثلاث مروحيات بحرية من طراز سي ليون، و3550 نظارة رؤية ليلية وفرقاطة إف 125".