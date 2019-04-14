تفجير آمن لقنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في نهر بألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة فرانكفورت، غربي البلاد، اليوم الأحد، أنه تم تفجير قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية كان عُثر عليها في نهر الماين، وسط المدينة.

وأوضحت الشرطة اليوم أنه بعد الانفجار المدوي، انطلقت المياه على شكل نافورة بارتفاع عدة أمتار.

وقال متحدث باسم الشرطة: "تم التأكد من أن القنبلة لم تعد تمثل خطرا".

وكان طلب إلى نحو 600 شخص مغادرة منازلهم صباح اليوم الساعة 00ر08 (بالتوقيت المحلي) لأسباب أمنية من أجل إتمام عملية التفجير الآمن.

وأوضحت الشرطة أن الإخلاء شمل أجزاء من المدينة القديمة التي تضم كاتدرائية فرانكفورت.

وجرى العثور على القنبلة، وهي من مخلفات سلاح الجو الأمريكي ووزنها 250 كيلوجراما، أثناء تدريب على الغوص كان ينفذه رجال إطفاء في نهر الماين يوم الثلاثاء الماضي.