 الهجرة: 3378 مصريا عالقا بالخارج.. ونعمل على إعادتهم - بوابة الشروق
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الهجرة: 3378 مصريا عالقا بالخارج.. ونعمل على إعادتهم

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 12:07 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 12:15 م

نشرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنفوجرافا يوضح مفهوم العالقين بالخارج وعددهم، وكيف يتم التعرف عليهم.

وقالت «الهجرة»، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، صباح الثلاثاء، إن «العالق هو كل مصري كان في زيارة مؤقتة لإحدى الدول، والمسافر بغرض السياحة أو في رحلة علاج أو في مهمة عمل أو في نشاط تجاري أو ثقافي، أو المسافر لحضور لمؤتمر، بالإضافة إلى شريحة الطلاب ممن أغلقت المدن الجامعية الخاصة بهم».

وأضافت أن «عدد العالقين المصريين بالخارج 3378، ويتم التعرف عليهم من خلال تأشيرة الخروج الخاصة بهم».

وأوضحت أنه «سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان القواعد والجداول الخاصة بإعادتهم، ونظام إعادتهم من خلال السفارات المصرية».

 

 

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