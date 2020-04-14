كشف حسام حسن، نجم الكرة المصرية الأسبق، كواليس أول مباراة له بقميص الزمالك ضد الأهلي في الدوري العام.

وقال حسام حسن في تصريحات تلفزيونية لقناة"اون تايم سبورت": "كنت مصابا في أول مباراة لنا مع الزمالك ضد الأهلي، وشارك إبراهيم وحده بدوني، تعرضنا لكم من الشتائم غير طبيعية من جماهير الأهلي وتعجبنا كثيرا لماذا كل هذا الهجوم؟".

وأضاف: "على الرغم من السباب والشتائم لم نستفز الجماهير والدليل هو الهدف الذي سجلته في ثاني مباراة ضد الأهلي لم تظهر فرحتي كثيرا، وذهبت للجهاز الفني للزمالك للاحتفال معه، لا يليق أن أذهب لجماهير الأهلي على الإطلاق".

وأكمل: "في مباراة ال6-1 لم نفعل شئ ضد جماهير الأهلي لكن قبلها تعرضنا لسباب، لذلك كان هناك رد فعل منا ضد هذه الاهانات".

وتابع: "ولكن أعود وأؤكد أن الإعلام ضخم الأمر وقتها، ومقولة تاريخ بطولاتنا أكبر من صالح سليم نفسه كانت على حق، لأنها كانت حقائق بالأرقام لأنني أتحدث عن البطولات وبلغة الأرقام وقارنت به لأنه أسطورة من أساطير الأهلي، ولا يوجد لاعب يحب صالح سليم مثلي انا وابراهيم".

وأتم: "وايضا هذه المقولة هي ردة فعل لا أكثر، أطالب في التحقيق فيما كان سبب رحيلنا كما يحققوا في رحيلنا عن النادي، ولكن يجوز أن يكون خانني التعبير في هذه المقولة".