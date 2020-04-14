تسيير رحلات جوية من مركز لوجيستى مشترك بإثيوبيا لنقل إمدادات طبية إلى إفريقيا

تم افتتاح مركز لوجستي متخصص، يتم من خلاله نقل الإمدادات والمعدات الطبية والعاملين المعنيين بمكافحة فيروس كورونا المستجد عبر إفريقيا، في مطار بولي الدولي الإثيوبي في أديس أبابا اليوم الثلاثاء.

وكان من المقرر أن تغادر أول رحلة تضامن محملة بالمساعدات إلى جيبوتي الواقعة شمال شرق إثيوبيا بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

ويعد مركز أديس أبابا الجوي الإنساني جهدا مشتركا بين الحكومة الإثيوبية والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتحسين الاستجابة في مواجهة مرض كوفيد- 19 التنفسي، الذي ينقله فيروس كورونا، في إفريقيا ذات البنية التحتية الطبية الضعيفة في معظم الأحوال.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، التي قدمت المعدات: "تعد رحلة التضامن جزءا من جهد أكبر يهدف لشحن الإمدادات الطبية لإنقاذ الأرواح إلى 95 دولة".

وأوضح إدوارد جونسون الذي يشغل منصبا في برنامج الأغذية العالمي في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الرحلات الجوية المختلفة ستغادر إثيوبيا مع شحنات محددة من البضائع متوجهة إلى 32 دولة حددتها منظمة الصحة العالمية.