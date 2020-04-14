الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2070 مصابا و326 حالة وفاة

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 2070 حالة إصابة ، و326 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي إنه تم تسجيل 87 حالة إصابة جديدة، و13 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا بينما بلغ أجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 691 حالة، فيما خضع 2890 مصابا للعلاج بالبروتوكول العلاجي الجديد .. مشيرا إلى أن 31 ولاية لم تسجل إصابات اليوم.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وبدأت السلطات الجزائرية يوم 5 أبريل الجاري تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم وضعها قيد الحجر الصحي الكامل طوال اليوم منذ 24 مارس الماضي، لكونها بؤرة لانتشار الإصابات بفيروس الكورونا.