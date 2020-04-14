 المعارضة السورية: 3 قتلى و9 جرحى في انفجار بمحافظة إدلب - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 أبريل 2020 9:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

المعارضة السورية: 3 قتلى و9 جرحى في انفجار بمحافظة إدلب

أرشيفية
أرشيفية
( د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 9:12 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 9:12 ص

قتل ثلاثة أشخاص وجرح تسعة آخرون اليوم الثلاثاء جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة إدلب بشمال سوريا.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية في محافظة إدلب، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عبوة ناسفة وضعت في سيارة قاض شرعي في هيئة تحرير الــشام وسط مدينة كفرتخاريم شمال غرب محافظة إدلب.

وأضاف المصدر أن العبوة كانت شديدة الانفجار ما أدى إلى تضرر الكثير من المباني والسيارات الموجودة في المنطقة جراء الانفجار.

وأكد المصدر أن الجهات الأمنية في المدينة بدأت في حملة دهم ومراجعة كاميرات التصوير في الشوارع بحثاً عن واضعي العبوة في سيارة المسؤول بالهيئة.

وتشهد مدينة ادلب والبلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية وهيئة تحرير الشام / جبهة النصرة سابقا/ تفجيرات متكررة وخاصة مدينة ادلب التي تعتبر معقل هيئة تحرير الشام.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك