المعارضة السورية: 3 قتلى و9 جرحى في انفجار بمحافظة إدلب

قتل ثلاثة أشخاص وجرح تسعة آخرون اليوم الثلاثاء جراء انفجار عبوة ناسفة بمحافظة إدلب بشمال سوريا.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية في محافظة إدلب، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن عبوة ناسفة وضعت في سيارة قاض شرعي في هيئة تحرير الــشام وسط مدينة كفرتخاريم شمال غرب محافظة إدلب.

وأضاف المصدر أن العبوة كانت شديدة الانفجار ما أدى إلى تضرر الكثير من المباني والسيارات الموجودة في المنطقة جراء الانفجار.

وأكد المصدر أن الجهات الأمنية في المدينة بدأت في حملة دهم ومراجعة كاميرات التصوير في الشوارع بحثاً عن واضعي العبوة في سيارة المسؤول بالهيئة.

وتشهد مدينة ادلب والبلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية وهيئة تحرير الشام / جبهة النصرة سابقا/ تفجيرات متكررة وخاصة مدينة ادلب التي تعتبر معقل هيئة تحرير الشام.