مقتل ربة منزل فى مشاجرة عائلية بالوادي الجديد

لقيت ربة منزل مصرعها صباح اليوم الثلاثاء، على يد زوجها في مشاجرة عائلية بأحد أحياء مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا يفيد بمصرع ربة منزل في بداية العقد السادس من عمرها على يد زوجها بإحدى الوحدات السكنية بمدينة الخارجة.

انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الخارجة بقيادة الرائد محمد صابر، رئيس المباحث، وتبين مصرع ف . ع .51 من محافظة أسيوط، ومقيمة برفقة زوجها ويدعى أ . م . أ . بالمعاش، وكان يعمل مدرس، وأبنائها بحي الصفا بمدينة الخارجة، نتيجة إصابتها بآلة حادة أودت بحياتها في الحال طبقا ً للمعاينة الأولية.

وتبين من التحريات الأولية أن مشاجرة وقعت بين ربة المنزل وزوجها في الساعات الأولى من صباح اليوم، وعلى إثرها قتل الزوج زوجته.

وانتقلت قوة من المباحث إلى موقع البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء فريق من النيابة العامة؛ لمعاينة الجثة ومناظرتها قبل نقلها إلى مشرحة مستشفي الخارجة العام.