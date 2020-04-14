 مقتل ربة منزل فى مشاجرة عائلية بالوادي الجديد - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 أبريل 2020 2:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

مقتل ربة منزل فى مشاجرة عائلية بالوادي الجديد

عمرو بحر
نشر فى : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 1:55 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 1:55 م

لقيت ربة منزل مصرعها صباح اليوم الثلاثاء، على يد زوجها في مشاجرة عائلية بأحد أحياء مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا يفيد بمصرع ربة منزل في بداية العقد السادس من عمرها على يد زوجها بإحدى الوحدات السكنية بمدينة الخارجة.

انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الخارجة بقيادة الرائد محمد صابر، رئيس المباحث، وتبين مصرع ف . ع .51 من محافظة أسيوط، ومقيمة برفقة زوجها ويدعى أ . م . أ . بالمعاش، وكان يعمل مدرس، وأبنائها بحي الصفا بمدينة الخارجة، نتيجة إصابتها بآلة حادة أودت بحياتها في الحال طبقا ً للمعاينة الأولية.

وتبين من التحريات الأولية أن مشاجرة وقعت بين ربة المنزل وزوجها في الساعات الأولى من صباح اليوم، وعلى إثرها قتل الزوج زوجته.

وانتقلت قوة من المباحث إلى موقع البلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء فريق من النيابة العامة؛ لمعاينة الجثة ومناظرتها قبل نقلها إلى مشرحة مستشفي الخارجة العام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك