2 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

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(د ب أ)
تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد عتبة 2 مليون إصابة على مستوى العالم، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.