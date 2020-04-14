 2 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم - بوابة الشروق
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2 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم


نشر فى : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 6:14 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 6:14 ص

(د ب أ)

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد عتبة 2 مليون إصابة على مستوى العالم، وفقا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.


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