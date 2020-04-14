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الصحة العالمية: لا نتوقع إنتاج لقاح لكورونا قبل عام

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 12:35 م | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 12:35 م

توقعت منظمة الصحة العالمية، عدم التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في وقت قريب.

وقالت «الصحة العالمية»، في تصريحات عرضتها فضائية «سكاي نيوز عربية»، صباح الثلاثاء، «لا نتوقع إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا قبل 12 شهرًا على الأقل».

وأضافت أن نمط انتشار فيروس كورونا يختلف من دولة إلى أخرى، مشيرًا إلى أنه لم يتم الوصول إلى ذروة انتشار الفيروس بعد.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، حتى صباح اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من مليون و929 ألف إصابة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 119 ألف حالة وفاة.

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