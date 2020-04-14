اتحاد الكرة: لم نتلقى أي مخاطبات من الفيفا بشأن قضية النقاز ضد الزمالك

نفى مجلس إدارة اتحاد الكرة، وصول أي مخاطبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن توقيع أي عقوبة على نادي الزمالك بخصوص قضية التونسي حمدي النقاز ، الظهير الأيمن السابق للفريق الأبييض.

محامي حمدي النقاز، كان قد زعم اليوم الثلاثاء، بتواصله مع الفيفا، في قضية موكله ضد نادي الزمالك، والتي أكد أن الاتحاد الدولي وقع عقوبة مالية قدرها مليون و250 ألف دولار على الزمالك.

وأشار محامي النقاز، إلي أنه في حالة عدم دفع الزمالك للعقوبة الموقعة عليه من "الفيفا" سيكون مهدد بمنعه من إجراء أي تعاقدات لمدة 3 فترات، بالإضافة لهبوطه لدوري القسم الثاني.

من جانبهم، أعلن نادي الزمالك في بيانًا رسميًا، جاء محتواه.. (يؤكد نادي الزمالك عدم وصول أي خطابات رسمية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن ملف حمدي النقاز، ويهيب مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة تجاه ادعاءات وكيل اللاعب الهارب بوجود عقوبة مالية وإيقاف القيد للنادي.

وأكد شريف إسلام مدير التعاقدات والتسويق والمسئول عن ملفات الزمالك بلجنة فض المنازعات بالفيفا أن النادي لم يتسلم أي خطابات بشأن هذا الأمر ولم يصل أي ملف يثبت ادعاءات وكيل اللاعب سواء للاتحاد المصري لكرة القدم أو نادي الزمالك.

وأوضح شريف إسلام أن النادي قام بجمع كل الملفات التي تثبت صحة موقف النادي والتزامه تجاه حقوق اللاعب، وأن الزمالك لن يتراجع في الحفاظ على حقه في هروب اللاعب بشكل مفاجئ دون سابق إنذار.