 التعليم تعلن مشروعات الصفين الأول والثاني الثانوي لطلاب «المنازل والخارج» - بوابة الشروق
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التعليم تعلن مشروعات الصفين الأول والثاني الثانوي لطلاب «المنازل والخارج»

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
نيفين أشرف
نشر فى : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 12:57 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 14 أبريل 2020 - 12:57 ص

أعلنت وزارة التربية والتعليم مشروعات الصفين الأول والثاني الثانوي لطلاب "المنازل" و"الطلاب في الخارج".

وأكدت الوزارة أن طلاب الأول والثاني الثانوي "النظاميين" سوف يؤدون الإمتحانات إلكترونياً حسب الجداول المعلنة.


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