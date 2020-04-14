التعليم تعلن مشروعات الصفين الأول والثاني الثانوي لطلاب «المنازل والخارج»

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أعلنت وزارة التربية والتعليم مشروعات الصفين الأول والثاني الثانوي لطلاب "المنازل" و"الطلاب في الخارج".
وأكدت الوزارة أن طلاب الأول والثاني الثانوي "النظاميين" سوف يؤدون الإمتحانات إلكترونياً حسب الجداول المعلنة.