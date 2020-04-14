فض 33 سوقا وملاحقة الباعة الجائلين في الشرقية

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، بإشراف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الثلاثاء، حملات مُكبرة لفض عدد من الأسواق و"السويقات" الشعبية، الموجودة في 11 مركزا ومدينة، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وتم فض 33 سوقا وهي أسواق (عزبة دويدار) بمركز ومدينة أبو كبير، و(الصويني – شبرا – صافور – كفر الحاج حسن – الصانية – المنا صافور – باكور – صفط زريق" بمركز ديرب نجم).

وفي مدينة فاقوس جرى فض سوق المدينة الأسبوعي وسويقات عشوائية بقرية "قنتير"، وفي مدينة بلبيس، جرى فض أسواق (أولاد سيف – البلاشون – شبرا النخلة – الزوامل – كفر أيوب)، بالإضافة إلى مطاردة الباعة الجائلين بقرية "أنشاص الرمل".

وفي مركز أولاد صقر جرى فض سوق الثلاثاء بالمدينة وأسواق قرى (الصوفية – بني حسن – الشوافين)، وباقي الأسواق بمراكز (أبو حماد – صان الحجر – وههيا – مشتول السوق – ومنيا القمح – الحسينية).

وجرى رفع كافة الإشغالات وإخلاء المكان من الباعة، وتحررت المحاضر اللازمة بكل واقعة على حدة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.‎