محافـظ المنوفية: بدء موسم توريد القمح في الشون والصوامع غدا

تبدأ غدا الأربعاء، عملية توريد محصول القمح لجميع الشون بقري ومراكز محافظة المنوفية.

وشدد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، في تصريح اليوم الثلاثاء، على إزالة أية معوقات أمام عملية التوريد، والمرور الميداني على جميع الشون والصوامع والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المحصول من المزارعين والموردين.

وأكد ضرورة الالتزام بضوابط التوريد وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشيراً إلى أن المحافظة من أولى المحافظات التي تتميز بأعلى إنتاجية للفدان.

من جانبه قال وكيل وزارة التموين بالمنوفية عاطف الجمال، إن السعة التخزينية بلغت 216 ألف طن وهو ما يفوق المستهدف للمحافظة، في حين بلغ التوريد العام السابق 144 ألف طن من القمح.

وأشار إلى أن مواقع تخزين القمح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 12 موقعا ما بين صوامع وشون وهناجر تابعة للبنك الزراعي تستخدم كمراكز تجميع، فضلاً عن عدد من الصوامع المؤجرة لصالح شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا.

وأكد استبعاد الشون الترابية خوفاً على المحصول من العوامل الجوية ولانخفاض منسوبها وعدم وجود مظلات.

وأوضح المهندس أشرف الجمال وكيل وزارة الزراعة، أن المحافظة شهدت زراعة 133 ألف فدان هذا الموسم بزيادة بلغت ما يقرب من 3300 فدان عن العام السابق.

وأشار إلى أنه من المتوقع زيادة كبيرة في إجمالى الكميات التي سيتم توريدها للصوامع هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي.